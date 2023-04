Harry Potter apa lett! Gyermekével fotózták le Daniel Radcliffe-et

Hivatalos, megszületett Erin Darke és Daniel Radcliffe első gyermeke. A gólyahírről nem számolt be a pár, azonban hétfőn babakocsit tologatva kapták lencsevégre a büszke apukát New Yorkban.

