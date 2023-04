Megcsalták a Bűbájos boszorkák évek óta rákkal küzdő sztárját

Shannen Doherty, a Beverly Hills 90210 és a Bűbájos boszorkák sztárja válik férjétől, Kurt Iswarienkótól. A színésznőnek úgy tudni, nem volt más választása.

Shannen Doherty files for divorce from Kurt Iswarienko after she had ‘no other option’ https://t.co/TdCGEPgWhy pic.twitter.com/nuRlTRd61L

— Page Six (@PageSix) April 23, 2023