Ben Affleck először vallott róla, hogy egyszer minden pénzét elvesztette

Ben Affleck és Matt Damon akkoriban feltörekvő színészekként éltek együtt Los Angelesben, a barátok még a bankszámlán is osztozkodtak, azonban az első nagy áttörésük után elherdálták minden vagyonukat.

Ben Affleck: I once went ‘broke’ while sharing bank account with Matt Damon https://t.co/QSkLsKmJyD pic.twitter.com/ji4EKDPfhb

— Page Six (@PageSix) April 21, 2023