Sokkolta a rajongókat, ilyen ízű valójában a zöld színű gumimaci

Az agyunk a zöld szín miatt automatikusan valamilyen zöld gyümölcsre asszociál, de valójában mindannyian becsapjuk magunkat.

A Redditen bukkant fel a poszt, amely szó szerint sokkolta a gumicukor-rajongókat. A bejegyzésben a különböző színű macik láthatók, hozzájuk párosítva az eredeti ízükkel. A legtöbb nem érte meglepetésként az internetezőket, a zöld azonban kicsapta a biztosítékot.

Haribo fans shocked to learn green gummy bear flavor: ‘Calling the police’ https://t.co/fSNE8yIAjj pic.twitter.com/i1VoK5AK1x — New York Post (@nypost) April 18, 2023

Abban mindenki egyetért, hogy a narancssárga narancs ízű, a citromsárga citrom ízű, a fehér ananászos, a piros málnás és a zöld, most kapaszkodjon meg mindenki… A színéből kiindulva automatikusan valamilyen zöld gyümölcsre asszociál az agyunk, zöld almára, kivire, de valójában eper ízű.

this fact has haunted my brain for years pic.twitter.com/aJKBewm75u — shehicular womanslaughter (@yanmeigoreng) March 25, 2023

Felmerül a kérdés, hogy akkor miért érzi mindenki alma vagy kivi ízűnek a zöld gumimacikat? A válasz az agyunkban keresendő, ugyanis amíg a zöld színtől almát vagy kivit vár a fogyasztó, azt is fogja érezni az ízlelőbimbóival.

Most viszont, hogy a birtokunkba került a tudás, miszerint a zöld gumimaci valójában eper ízű, annak is fogjuk érezni? Nem valószínű, az agy ugyanis továbbra is becsapja az érzékszerveinket. Mivel eddig nem éreztük eper ízűnek, ezután sem fogjuk, de vajon, ha bekötjük a szemünket és úgy kóstoljuk, akkor igen?

Nos, aki már evett gumimacit, az ismeri az összes színű maci ízét, így bekötött szemmel is a zöld almát fogja érezni. A teszt azonban egy olyan ember esetében működhet, aki még soha életében nem kóstolt egy gumimedvét sem.

Kapcsolódó tartalom