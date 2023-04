Mesterséges intelligencia alkotta meg a tökéletes James Bondot, el sem hiszi, melyik színészre hasonlít

Mióta Daniel Craig bejelentette, hogy a 2021-es Nincs idő meghalni után nem kíván többet James Bond bőrébe bújni, gőzerővel elkezdték keresni a következő 007-est. Egyelőre azonban még mindig csak rajongói találgatások és kétes hátterű információk vannak arról, hogy kik lehetnek az esélyesek.

Addig is, amíg a készítők castingolnak, az Unwind Media videójáték-gyártó cég a DeepDream mesterséges intelligencia szoftverének segítségével megalkotta az ideális James Bondot.

Az eredmény megdöbbentően hasonlított a brit sármőrre, Aaron Taylor-Johnsonra. A 32 éves Bullet Train sztárja teljesen véletlenül azon filmsztárok közé tartozik, akikről korábban már pletykálták, hogy nagy esélyesek James Bond szerepére.

AI creates the ‘perfect’ James Bond — and it resembles this A-list actor https://t.co/JUs5uHP5kD pic.twitter.com/3A1HLsoc82

— New York Post (@nypost) April 14, 2023