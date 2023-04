Őt választották a világ legvonzóbb nőjének, kitört a kommentháború

A Maxim magazin minden évben megválasztja a világ legszexibb nőjét, az idei győztes olyan szépségeket utasított maga mögé, mint Palvin Barbi, Margot Robbie, Ana de Armas vagy Emily Ratajkowski.

2023 legvonzóbb nőjének választották a 35 éves háromgyermekes plus-size modellt, Ashley Grahamet.

Ashley egyébként a testpozitív mozgalom egyik szószólója, a világ egyik első plus-size modelljeként bebizonyította, hogy a teltkarcsú lányoknak is helye van a legnevesebb divatházak kifutóin. A háromgyermekes édesanya a közösségi oldalain is büszkén vállalja kerekded formáit, sőt szülés utáni testét is megmutatta az interneten, felhívva a figyelmet arra, hogy egy nő teste igenis megtud változni a várandósság után, de ez nem jelenti azt, hogy kevésbé gyönyörű.

A modell azonban olyan szépségeket utasított maga mögé, mint Palvin Barbi, Margot Robbie, Ana de Armas, Emily Ratajkowski, Lily Rose-Depp, Hailey Bieber vagy Beyoncé, ami kicsapta a biztosítékot az internetezők körében, kisebb kommentháborút szítva a közösségi oldalakon.

Többen sérelmezik, hogy a Maxim egy teltkarcsú nőt választott meg a világ legszexibb nőjének. A másik oldalról viszont sokan üdvözölték, hogy a magazin teret ad az olyan nőknek is, akik bebizonyítják, hogy nem csak az lehet dögös, vonzó és gyönyörű, akinek 60 kiló alatt van a súlya.