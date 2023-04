Minden idők egyik legikonikusabb énekesére ma már rá sem ismerni

A 70-es években hatalmas rocksztár volt, ma már inkább egy kedves öregúrra emlékezteti az embereket.

Az amerikai énekes az 1970-es és 80-as években érte el karrierje csúcsát legendás zenekarával. Hihetetlen hangja a történelem legnagyobb rockballadáiban csendül fel, sikerük pedig egészen a 2017-es Rock and Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásukig vezette őket.

A zenekarából már évtizedekkel ezelőtt kiszállt, az utóbbi években szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság szeme elől, legutóbbi fellépésén pedig már rá sem lehetett ismerni.

Ő nem más, mint Steve Perry, akinek ha a neve első hallásra nem is tűnik ismerősnek, a zenekara már biztosan, ez pedig nem volt más mint a Journey, ami olyan slágereket gyártott, mint a Don’t Stop Believin’, a Separate Ways vagy az Any Way You Want It.

A 74 éves rocklegendát a minap Los Angeles utcáin látták fejhallgatóval a fején sétálni. Bár a zeneipartól már eltávolodott, láthatóan a zene még mindig az élete szerves részét képezi.

Perry legutoljára 1991 novemberében énekelt együtt élőben a Journeyvel. A zenekar Rock and Roll Hírességek Csarnokába való beiktatásakor ugyan megjelent a bandával, de fel már nem lépett velük az együttes jelenlegi énekese, Arnel Pineda iránti tiszteletből.

Steve Perryt a szakmában csak úgy emlegették, mint a „The Voice”, vagyis a hang. A becenevet eredetileg Jon Bon Jovi adta neki.

