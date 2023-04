Elhunyt a legendás humorista

Humphries a felesége és családja körében hunyt el a sydney-i St Vincent’s kórházban, Ausztráliában, ahol a februári csípőműtétje után fellépő komplikációk miatt a héten újra kezelésre kényszerült.

We must never lose the larrikin spirit he embodied better than any other.

A humorista állapotáról egészen mostanáig kedvező hírek érkeztek, a szóvivője azonban szombaton délelőtt már a haláláról tájékoztatta a sajtóorgánumokat.

„Barry a végsőkig önmaga maradt, nem veszítette el briliáns elméjét, egyedülálló szellemességét és nagylelkűségét” – áll a családja által kiadott hivatalos közleményében.

Barry Humphries a színpadi és filmvásznon hét évtizedes pályafutása során nemzedékeket szórakoztatott szatirikus karaktereivel. Közülük is a legismertebb a legendás Edna Everage és Sir Les Patterson, amelyek által éles társadalomkritikát fogalmazott meg.

A humoristáról Anthony Albanese ausztrál miniszterelnök hivatalos közleményben emlékezett meg.

„Barry Humphries évtizedeken át személyiségek garmadájával nevettetett meg minket. A galaxis legfényesebb csillaga azonban mindig ő maga maradt” – írta közleményében a kormányfő.

For 89 years, Barry Humphries entertained us through a galaxy of personas, from Dame Edna to Sandy Stone.

But the brightest star in that galaxy was always Barry.

A great wit, satirist, writer and an absolute one-of-kind, he was both gifted and a gift.

May he rest in peace. pic.twitter.com/oSAKpxPGae

— Anthony Albanese (@AlboMP) April 22, 2023