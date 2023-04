Ötvenöt évesen újra apa lesz a jóképű színész

Örömhíre van a Spotlight 55 éves sztárjának, Liev Schreibernek és barátnőjének, a 31 éves Taylor Neisennek, akik a Dailymail szerint első közös gyermeküket várják.

Liev Schreiber and girlfriend Taylor Neisen are expecting their first child together https://t.co/UENWZsLgrC pic.twitter.com/MIuFfz6gxw

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) April 21, 2023