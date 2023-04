Ennyit változott híres tinisorozat szőke ciklonja – most visszatér a képernyőkre

A narancsvidék üdvöskéje, Mischa Barton tiniként bekerült egy nagyon sikeres filmsorozatba, aztán pillanatok alatt világhírű lett. De ahogy az a tini sztárokkal a hírnév hatására néha megesik, ő is megannyi botrányba keveredett, alkohol és drogproblémái voltak, mindemellett hol anorexiával, hol bulimiával kezelték.

The O.C star Mischa Barton is pictured on set of Neighbours for the first time https://t.co/oL0jowopZj

— World News (@worldnewstweet_) April 20, 2023