Amint megkerült az egykori gyereksztár, be is adta a válópert a felesége

Napokig cikkeztek a lapok az egykori gyereksztár eltűnéséről, akit a Daytona Beach-i rendőrség gőzerővel keresett. A rendőrség úgy vélte, hogy a színész veszélyben lehet, mivel megviselte a feleségével való szakítás, a válás hallatán pedig azzal fenyegetőzött, alkoholba fojtja a bánatát és egy orlandói hotelben felakasztja magát.

Drake Bell’s wife, Janet Von Schmeling, has filed for divorce after almost four years of marriage — one week after the actor went missing in Florida. https://t.co/KQGSSwfOzj

— OK! Magazine USA (@OKMagazine) April 21, 2023