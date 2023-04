Woody Harrelson DNS-teszttel akarja megtudni, tényleg Matthew McConaughey-e a féltestvére

Már egy hete, hogy Matthew McConaughey családi története felkavarta az állóvizet. Matthew és Woody Harrelson évtizedek óta legjobb barátok, megannyi közös családi vacsora és nyaralás után azonban néhány éve Görögországban Matthew édesanyja olyan információval rukkolt elő, ami alapjaiban rengette meg mindkét színész életét.

Woody Harrelson OK to DNA test if he’s Matthew McConaughey’s brother https://t.co/ToSN0lyrWs pic.twitter.com/1LEo7PNokA

— New York Post (@nypost) April 19, 2023