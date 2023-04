Visszalépett a tehetségkutató versenyzője – most kiderült, ki ő valójában

Az American Idol stábja értetlenül állt, miután az egyik versenyzőjük, aki tovább jutott a legjobb 26 között, váratlanul visszalépett a versenyből anélkül, hogy bármi magyarázatot adott volna.

Mystery American Idol contestant who dropped out of 2023 competition is FINALLY revealed pic.twitter.com/Kw8xj4FqWt

— DTN NEWS (@DTNNEWUpdates) April 19, 2023