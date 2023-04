Kiszivárgott, miért nem vesz részt Meghan valójában a koronázáson

Múlt héten végre hosszú hetek tépelődése után Harry herceg és felesége, Meghan Markle eldöntötték, részt vesznek-e Károly király május 6-i koronázásán. A palota bejelentette, hogy Harry egyedül vesz részt a történelmi eseményen, míg felesége Kaliforniában marad, hogy a negyedik születésnapját ünneplő kisfiuknak, Archie-nak születésnapi zsúrt szervezzen.

Prince Harry and Meghan were concerned about the Duchess’ safety at King Charles’ Coronation, it has been claimed https://t.co/fX5KpGMRIp

— Mirror Royal (@MirrorRoyal) April 19, 2023