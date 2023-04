Edzőtermi horrorbalesetet szenvedett a Trónok harca sztárja

A Trónok harca egykori sztárja, a 2018-as világ legerősebb embere, Hafthor Bjornsson szörnyű sérülést szenvedett, miközben a héten saját fekvenyomás rekordját igyekezett megdönteni.

A 34 éves színész, aki több mint 500 kilóval tartja a súlyemelési világrekordot, nemrég bejelentette, hogy két év szünet után visszatér, hogy megdöntsön néhány rekordot.

