Kiderült, mi okozta Aaron Carter halálát

Aaron Carter, a Backstreet Boys énekesének, Nick Carternek az öccse tavaly novemberben, a halottkém jelentése szerint, kábítószer túladagolásban hunyt el.

Aaron Carter’s cause of death revealed ⬇️ https://t.co/mcqb60LX0X

Az egykori gyereksztár boncolási jegyzőkönyvét most, öt hónappal a halála után hozták nyilvánosságra. A néhai zenész halálát hajtógáz miatt fulladás, valamint két nyugtató gyógyszer együttes hatása okozta. A Xanax hatóanyaga mellett a dokumentumok szerint nagy mennyiségű eufórikus érzést okozó difluor-etán lélegezhetett be, amit a hajtógázként használnak.

Aaron Carter halálát balesetnek nyilvánították.

Cartert november 5-én találták holtan a kaliforniai Lancasterben lévő otthonában a fürdőkádban. A férfi 34 éves volt.

Aaron Carter’s cause of death has been revealed.

https://t.co/fYPLEzMMoQ

— billboard (@billboard) April 18, 2023