Így néz ki műtétje után a világ egyik leghíresebb rockzenésze

A 74 éves Ozzy Osbourne-t bot nélkül, esetlenül botladozva, virágokat szagolgatva kapták lencsevégre ápolója mellett Los Angeles utcáin. A zenész láthatóan nem volt a legjobb állapotban, a rajongók attól tartanak, hogy Ozzyn egyre inkább eluralkodik a Parkinson-kór.

Ozzy Osbourne, 74, looks frail as he takes a walk without his cane amid Parkinson's battle https://t.co/U5DAAiZgH1 pic.twitter.com/i5FjCQKP10

— Daily Mail US (@DailyMail) April 17, 2023