Sokkoló a változás, így néz ki most az egykor csábító Bridget Fonda

A színésznő, aki olyan nagy filmekben mutatta meg tehetségét, mint A Keresztapa, A bérgyilkosnő, a Sorsjegyesek, vagy az Egyedülálló nő megosztaná, húsz évvel ezelőtt visszavonult Hollywoodból.

Bridget Fondáról évek óta nem lehetett semmit hallani, sem szerepek, sem filmes rendezvények, de még az utcán is alig lehetett lencsevégre kapni. Fondát a minap Los Angelesben látták egy kertészeti boltban, a nő azonban aki a fotókról visszaköszön ránk, már egyáltalán nem hasonlít az egykori gyönyörű színésznőre. Elsőre talán mindenki elsétálna mellette, olyannyira nem hasonlít régi önmagára.

Bridget Fonda unrecognizable during rare outing 20 years after quitting acting https://t.co/eZKSCmQUx9 pic.twitter.com/M4AnymobYh — Page Six (@PageSix) April 17, 2023

Bridget legutóbb 2009-ben, a Becstelen brigantyk premierjén jelent meg férjével, Danny Elfmannal. A színésznő azóta maga mögött hagyta a hollywoodi glamourt. A haját sem festeti már és alakjára sem figyel úgy, mint karrierje csúcs időszakában.

Több kritikai bukás után – mint az 1997-es Egyedülálló nő megosztaná és Tarantino Jackie Brownja – Fonda 2002-ben úgy döntött, hogy visszavonul a szakmából.

Bridget Fonda 1997-ben. (Photo by Victor Malafronte/Hulton Archive/Getty Images)

A színésznő híres színészcsaládból származik, nagyapja a legendás filmszínész Henry Fonda, édesapja Peter Fonda, színész, rendező, forgatókönyvíró és nagynénje, Jane Fonda a kétszeres Oscar-díjas színésznő. Édesanyja, Susan Jane Brewer szintén művész.

Bridget Fondát, nagynénjéhez hasonlóan már egészen kiskorában felfedezte a szórakoztató ipar. Első szerepét 5 éves korában játszotta a Szelíd motorosok című filmben, amelyben együtt játszhatott apjával, a vad motorosokat alakító Peter Fondával.

1988-ban, 24 éves korában kapta meg élete első jelentős filmszerepét a Botrány című brit drámában, amiért Golden Globe-díjra jelölték, mint legjobb női mellékszereplőt. Karrierje áttörését 1990-ben hozta el neki A Keresztapa III. című legendás film, amelyben egy újságírónőt alakított.

Kapcsolódó tartalom

1997-ben egy repülőgépen találkozott a már akkor is lehengerlő rendezővel, Quentin Tarantinóval, akit olyannyira elvarázsolt a színésznő ellentétes személyisége, hiszen Bridget Fonda egyszerre volt törékeny és kedves, miközben elszánt és karakán, hogy felajánlotta neki Melanie szerepét a már említett Jackie Brownban.

Az 1990-es évek végére nem nagyon kapott szerepeket és pályafutása hanyatlani látszott. 2001-ben újra rákacsintott a szerencse, az Amy után című tévéfilmben olyan varázslatos volt az alakítása, hogy megkapta második Golden-Globe jelölését. Ezután, bár szerepelt egy-két alulértékelt filmben, mint például a Sárkány csókjában, vagy A hókirálynőben, nagyobb sikert már nem ért el.

Danny Elfman zeneszerző és felesége, Bridget Fonda a Becstelen brigantyk Los Angeles-i premierjén 2009-ben. (Photo by Gregg DeGuire/FilmMagic)

2003 februárjában súlyos autóbaleset szenvedett, a malibui Pacific Coast autópályán, ahol egyébként Nick Nolte és Robert Downey Jr. is, Fondát súlyos sérülések érték, de teljesen felépült. Érdekes, hogy ugyanebben az évben szeretettek egymásba Danny Elfman híres zeneszerzővel, akivel azóta is boldog házasságban élnek, és egy Oliver nevű fiúk született. Bridget Fonda több interjújában is úgy nyilatkozott, hogy nem élte meg katasztrófaként karrierjének befejeztét, helyette szép emlékekkel tekint vissza a filmezésre, összességében úgy véli, ennek így kellett történnie és inkább a kiegyensúlyozott, békés családi életet választotta. Nem minden karrier tart örökké, de attól még lehet ugyanannyira csillogó és nagyszabású, még ha rövidebb ideig is tart.