Különleges meglepetéssel készül Harrynek és Meghannak a király a koronázásra

Újabb olajággal kedveskedik Károly király eltévelyedett fiának, Harry hercegnek és feleségének Meghannak, akik évekkel ezelőtt kivonták magukat a királyi családból, hogy nyugodt és békés magánéletet élhessenek gyermekeikkel az Egyesült Államokban. Mint azt tudjuk, ebből csak a költözés valósult meg, a békességen még dolgozniuk kell.

A legtöbb ember maximum a lábnyomát hagyja maga mögött, Harry és Meghan azonban botrányokat. Lépten nyomon kritizálják a királyi családot, itt egy bombasztikus mindent leleplező interjú, ott egy tabuk nélküli életrajzi könyv és még kitudja, mikor lesz vége!

Mindezek ellenére a brit uralkodó, Károly király tárt karokkal várja legifjabb gyermekét és menyét a hamarosan kezdődő koronázási ceremóniára. A történelmi eseményen azonban csak Harry teszi tiszteletét, úgy tudni Meghan otthon marad a gyerekekkel.

Károly a meghívó mellé még egy apró kedvességgel igyekszik enyhíteni a királyi család és a hercegi pár közötti szakadékot.

King Charles includes a photo with Harry and Meghan in the official Coronation souvenir programme https://t.co/SzLD1rxZDx pic.twitter.com/8zu0N9BpWh

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2023