Kevin Costernél betelt a pohár, véget ér a Yellowstone

A színész és a rendező surlódása és az ütemezési problémák miatt már az ötödik évad után elköszönhetünk Duttonéktól.

Már hónapok óta pletykálnak róla, hogy zűr van a Yellowstone háza táján és a jelenlegi ötödik évadot is azért vágták ketté, mert a készítő Taylor Sheridan és Kevin Coster nem tudnak megegyezni az időbeosztáson.

Yellowstone 'coming to an end amid disputes with Kevin Costner,' sources say https://t.co/t9jSgmuRm3 pic.twitter.com/EK3Pz0lqEp — Daily Mail Online (@MailOnline) April 18, 2023

Most a New York Postnak nyilatkozta egy bennfentes, hogy az ötödik évaddal véget is ér a népszerű széria. Kevin már korábban is jelezte a rendezőnek, hogy lazítana a feszített munkatempón, ugyanis más projektekre egyáltalán nem maradt így ideje. Taylor azonban nem tűnt partnernek a nézeteltérés és a probléma esetleges megoldásában. Sheridan a Yellowstone és spin-off sorozatai, az 1923-al és a 1883-al komoly elismerést vívott ki magának a filmes szakmában, ezzel együtt pedig egója is exponenciálisan növekedett, amit Costner már nem tud tolerálni.

Ha nem lenne elég a két fél súrlódása, az ötödik évad első fele még januárban ért véget, de egyelőre még időpontot sem tűztek ki a második rész forgatásának megkezdésére, így a sorozat ráadásul potenciálisan ki van téve a közelgő írósztrájknak is, ami további csúszásokat eredményez majd.

“Remélhetőleg Kevin visszatér a hátralévő részekre, ha mindenki együttműködik, de úgy néz ki, hogy a Yellowstone az évad után véget ér” – nyilatkozta a bennfentes.

A Sheridan és Costner közötti tárgyalások titokban zajlanak, így a stáb és a többi szereplő sem tudja, mi lesz a sorsuk, holott a Yellowstone-ban potenciálisan még 2-3 évad biztosan benne lett volna.

Costner állítólag tavaly és idén januárban is szabaddá tette magát a forgatásokra, azonban a forgatókönyv nem lett kész időre, így nem kezdődtek el a felvételek, a színésznek pedig ott a Horizon című új sorozata is, így lassan minden kezd elveszni az egyeztetések tengerében.

Egyelőre a hírrel kapcsolatban sem a rendező, sem Costner nem nyilatkozott, így talán még van némi remény.

Forrás: Dailymail