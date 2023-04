68 kilót fogyott a népszerű sorozat színésze

Billy Gardell számára már a séta is nehézséget okozott, amikor úgy döntött, orvosai tanácsára belevág az életmódváltásba.

Billy Gardellt mintha kicserélték volna! A Mike & Molly színésze az Entertainment Tonightnak mesélt arról, hogy 68 kilós fogyása után nagyjából 93 kilót mutat alatta a mérleg.

‘Mike & Molly’ star Billy Gardell details 150-pound weight loss: My diabetes is ‘gone’ https://t.co/cEVsNK4NAc pic.twitter.com/WCSBpJpSmZ — Page Six (@PageSix) April 18, 2023

“Azt hiszem, ki kell békülnöd önmagaddal, és egy bizonyos ponton a tükörbe kell nézned, és azt kell mondanod, hogy valószínűleg itt az ideje, hogy odafigyelj magadra. Ezt a tanácsot én későn kaptam meg”

– nyilatkozta a népszerű sorozat színésze.

És hogy mi okozza számára a legnagyobb örömöt életmódváltása után? A sitcomsztár örül, hogy sikeres diétáját követően már több ruhaboltban vásárolhat.

“Ez volt az igazi jutalom az összes egészségügyi dolgon felül. Ez tényleg nagy dolog”

– tette hozzá.

Az egészség megőrzése érdekében Gardell megkérte a producereit, hogy helyezzenek el egy súlypadot és néhány állítható súlyt a lakókocsijában, hogy amikor csak lehetősége van rá, a forgatáson is tudjon edzeni. Ami az étrendjét illeti, ahogy ő fogalmozott, most pont úgy étkezik, mint akiket régebben kigúnyolt. Az egészséges ételek mellett azonban már megenged magának egy kicsit a régi kedvencekből is.

Már alig tudott járni

A színésznek súlyos egészségügyi problémákat okozott a túlsúly, térdei elviselhetetlenül fájtak egy kis sétától is, mely mára csupán rossz emlék. Gardell elárulta, hogy a 2-es típusú cukorbetegsége is elmúlt, a nyugalmi szívverése 113-ról 68-ra csökkent, más szóval még sosem volt ilyen egészséges.

Több sikertelen fogyókúra után orvosai a gyomorszűkítő műtétet javasolták számára, de kétszer is visszalépett tőle. Miután megértették vele, hogy ez nem valaminek a vége, hanem valami új kezdete, a színész alávetette magát a beavatkozásnak, amit nagyrészt fia, a most 20 éves William miatt vállalt be.

“Betöltöd az ötvenet és előjön a matek. Ha még élek 20 évet, ő akkor negyvenéves lesz. Szóval rájöttem, hogy szüksége van rám”

– mesélt motivációjáról a színész.

Kiemelt kép: Getty

Forrás: People