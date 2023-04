Váratlanul elhunyt a népszerű popegyüttes zenésze

A banda gitárosa rövid betegség után hunyt el, a gyászhírt az együttes hozta nyilvánosságra.

46 évesen elhunyt Mark Sheehan a The Script egyik alapítóragja.

The Script co-founder Mark Sheehan dead at 46 https://t.co/zepe0VkX0O pic.twitter.com/Bqd5E7rtRV — Page Six (@PageSix) April 14, 2023

„Egy szeretett férj, egy apa, egy testvér, egy társ és egy barát, Mark Sheehan ma rövid betegség után elhunyt a kórházban”

– osztotta meg a The Script az Instgram-oldalukon.

A néhai zenész 2001-ben alapította a The Scriptet gyerekkori barátjával, a csapat énekesével és billentyűsével, a 42 éves Danny O’Donoghue-val, valamint a 41 éves Glen Power dobossal.

A zenekar 2008-ban debütált a nevükkel azonos című első albumjukkal, amelyen olyan világslágerek szerepeltek, mint a We Cry, a The Man Who Can’t Be Moved vagy a Breakeven.

Ezt követően még további öt stúdióalbumot adtak ki, és több mint 20 millió albumot adtak el világszerte.

Tavaly Sheehan kihagyta a zenekar világkörüli turnéjának amerikai szakaszát, O’Donoghue azonban a Sunday Worldnek azt mondta, hogy családi elfoglaltságok miatt.

Marknak három gyermeke született feleségétől, Reenától.

