A 13 éves kisfiú éneke megríkatta a zsűrit és a közönséget is

Az ifjú Malakai úgy énekel, mint csak kevés képzett operaénekes.

A Britain’s Got Talent fiatal tehetsége, a 13 éves Malakai nem volt kérdés, azonnal továbbjutott a tehetségkutató műsorban. Malakai úgy énekelt a színpadon, mint egy igazi operasztár, előadását megkönnyezte a zsűri és a közönség is. A csarnokot belengte a 13 éves fiú varázslatos hangja.

Malakai Bayoh kórista, és hétéves kora óta az énekléssel foglalkozik. A nyugat-londoni The Cardinal Vaughan Memorial Schoolban tanul és nagy álma, hogy a jövőben a világhírű Aled Jones walesi énekes és kórista – aki 1985-ben, 14 évesen vált híressé a Walking in the Air című dalával – nyomdokaiba léphessen.

A 13 éves Malakai azonban nem most először szerepelt közönség előtt. A kóristafiú London legikonikusabb koncerthelyszínein lépett már színpadra, és az Aled Jones-szal közös videója vírusként terjedt el az interneten.

Malakai legutóbb múlt héten lépett fel a londoni Royal Albert Hallban, ahol a Classic FM Live koncerten debütált szólóénekesként a teltházas, 5000 fős közönség előtt.

