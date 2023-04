Ki lesz az új James Bond? A casting igazgató elmondta mi alapján döntenek

Mióta kiderült, hogy Daniel Craig szögre akasztja a 007-es ügynök szmokingját, a rajongók tűkön ülve várják, hogy bejelentsék a következő James Bond-film szereplőit. A legfrissebb pletykák szerint a Bridgerton című Netflix-dráma színésze, Regé-Jean Page-ért is sokan kampányolnak, ahogyan gyakorta felbukkan Henry Cavill, Tom Hardy, Richard Madden neve is.

Debbie McWilliams casting igazgató, aki 1981 óta tagja a James Bond akciófilmek stábjának a minap azt nyilatkozta, hogy a fiatalabb sztároknak még nincs meg a kellő tapasztalatuk egy olyan kaliberű karakter eljátszásához, mint amilyen a 007-es ügynök, szemben az idősebb színészekkel, akik olyan profizmussal képesek vászonra vinni szinte bármilyen szerepet, mintha egész életükben arra készültek volna.

https://t.co/RXjoqfzQ1X – Young actors don’t have the ‘experience’ to play Jame Bond: casting director James Bond can only be played by a pro. Debbie McWilliams, the 007 franchise casting director who has been a member of the action film’s team since 1981, believes that you… pic.twitter.com/kW5e5RZcqc

— thewallstreetpost.com (@twsp_com) April 13, 2023