Lefotózták a többhetes pszichiátriai kezelés után az egykor népszerű gyereksztárt, aggódnak érte a barátai

Amanda Bynes alig pár nappal azután, hogy hazaengedték az elmegyógyintézetből, már be is jelentkezett egy szépészeti szalonba. Ez volt az első alkalom, hogy az egykori gyereksztárt elcsípték a három héttel ezelőtt történt megrázó eset után.

Amanda Bynes seen for FIRST time since release from mental health facility after psychiatric hold https://t.co/chDVlHaIa7 pic.twitter.com/NdWqO7ovQ7

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 13, 2023