Nincs ennél kellemetlenebb, saját gyermeke nevét sem tudta a színész

Roppant kínos helyzetben találta magát a 42 éves rapper, műsorvezető, humorista és színész Nick Cannon, akitől a minap Howard Stern műsorában azt kérték, hogy sorolja fel mind a 12 gyermekének a nevét.

Nick Cannon forgets daughter Onyx when asked to name all 12 children https://t.co/kITzPPSJ4A pic.twitter.com/H8YOaolHDV

— Page Six (@PageSix) April 12, 2023