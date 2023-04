Schwarzenegger akart lenni a kertváros hőse, de hiába tömte be a kátyút

Az osztrák származású amerikai filmcsillag-testépítő, Arnold Schwarzenegger a „magad uram, ha szolgád nincs!” szólást komolyan vette, és saját maga is beállt kátyúkat javítani egy kaliforniai közúton.

Az Ikrek, az Ovizsaru, és a Terminátor filmek sztárja saját twitter-oldalán számolt be a rendhagyó esetről. Közölte,

Today, after the whole neighborhood has been upset about this giant pothole that’s been screwing up cars and bicycles for weeks, I went out with my team and fixed it. I always say, let’s not complain, let’s do something about it. Here you go. pic.twitter.com/aslhkUShvT

— Arnold (@Schwarzenegger) April 11, 2023