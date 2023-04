Harry herceg látogatásában nem lesz köszönet, de Vilmosnak is megvan a terve

Harry herceg felesége, Meghan Markle nélkül vesz részt édesapja koronázási ceremóniáján, de az előzetes terveket látva, sem a család, sem Harry részéről nem lesz több ez a látogatás, mint puszta formalitás.

Hosszú gondolkodás után végül válaszolt a királyi család koronázási meghívójára Harry herceg és felesége, Meghan Markle. Harry részt vesz édesapja, III. Károly király májusi koronázásán, felesége, Meghan Markle azonban nem lesz mellette. A sussexi hercegné két gyermekével Kaliforniában marad, ahol a koronázási hétvégén tartják Archie herceg negyedik születésnapját.

Meghan hercegné és Harry herceg (Fotó: Nemzeti Fotótár/EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA)

A királyi család bennfentes informátorai a bejelentés után azonban azonnal eloszlatták a reményt, hogy a család újraegyesülésére így van remény, mivel Harry csupán egy gyors látogatásra érkezik, és bár ott lesz édesapja mellett a Westminster-apátságban a koronázási ceremónián, úgy tűnik, sem a Buckingham-palotából induló menetben, sem az erkélyes integetés során nem lesz jelen.

Bár olajágnak tekinthető mind a család, úgy Harry részéről is, hogy részt vesz az eseményen, az azért árulkodó, hogy Meghan és a gyerekek nem tartanak vele, még akkor is, ha a hercegné most Archie negyedik szülinapjával takarózik. Harry és Meghan komolyabb szerepet szánt gyermekeinek a koronázás napjára, melybe Károlyék nem mentek bele, így sokáig kérdéses volt, hogy bármelyikük is megjelenjen az eseményen. Végül amellett a verzió mellett döntöttek, mely kevésbé vonja el a figyelmet a nap fókuszáról, ami mégis csak III. Károly királlyá koronázása.

Bár a koronázást három napos esemény övezi, köztük egy koncert a windsori kastélyban, Harry várhatóan nem vesz részt a koronázási ceremónián kívül más az eseményhez köthető hivatalos programon, sőt a Buckingham-palotában sem gyülekezik majd a családdal az esemény előtt, így esély sem lesz rá, hogy bármelyik rokonnal méllyebb csevegésbe bonyolódjon.

Harry és családja, köztük bátyja, Vilmos trónörökös viszonya már régóta feszült, és a helyzetet tovább rontotta Harry nemrégiben megjelent Tartalék című könyve, amely igen kényes részleteket tár a nyilvánosság elé a királyi család életéről. Harry mindezt nem kevésbé kényes, további részleteket felfedő interjúkkal tetézte. A könyv megjelenése és az interjúk elhangzása óta találgatja a brit és a világsajtó, hogy rendezhető-e valaha a herceg és családja közötti viszony.

Vilmos és Harry hónapok óta nem beszélt egymással (Fotó: MTI/EPA/Yoan Valat)

Ha lehet hinni a Dailymail forrásának, ez május 6-án nem fog eldőlni, mivel Vilmos állítólag eltökélte, hogy szóba sem fog állni öccsével súlyos állításai után. A család egybehangzóan eldöntötte, hogy a kötelező körökön kívül nem várhatóan mély beszélgetések, és összeborulások, még Harry unokatestvérei, Eugénia és Beatrix sem tervez egy köszönésnél több szót váltani a herceggel.

A Vilmosban felgyülelmlett harag nem csillapodott az elmúlt hónapokban, és nem is találja az alkalmat megfelelőnek a testvérével való viszonya rendezéséhez. Úgy tudni, Harryvel nem beszélt sem a néhai II. Erzsébet királynő platina jubileumi ünnepségekor, sem nagymamájuk temetésén, így aztán öccse röpke látogatásán sem fogja megtörni ezt a szomorú, lassan megszokottá váló hozzáállását.