Vége a találgatásoknak! Harry herceg és Meghan választ adott Károly királynak

Harry herceg részt vesz édesapja, III. Károly király májusi koronázásán, felesége, Meghan Markle azonban nem lesz mellette. A sussexi hercegné két gyermekével Kaliforniában marad, ahol a koronázási hétvégén tartják Archie herceg negyedik születésnapját.

A Buckingham-palota egy hete postázta a meghívókat kétezer kiválasztott vendégnek, de egészen a szerda délutáni bejelentésig nem volt ismeretes hivatalos forrásból, hogy Harry herceg, Károly és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia részt vesz-e édesapja koronázásán.

Prince Harry to Attend King Charles and Queen Camilla’s Coronation Without Meghan Markle https://t.co/rfQXbVmiHj

— People (@people) April 12, 2023