Közel 45 kilót fogyott – aggódik a család a drasztikusan diétázó énekesnőért

Jessica Simpson 1999-ben üstökösként robbant be a popzene egén. A tökéletes hangú énekesnő később férjhez ment, és innentől mintha minden döcögősebben ment volna. A lemezek már nem fogytak, a dalok kevésbé voltak jók, és elkezdtek a kilók felszaladni.

Mostanra azonban a kemény munkának köszönhetően teljesen visszanyerte húsz évvel ezelőtti alakját, és elárulta, hogy leginkább étrendjének megváltoztatása járult hozzá a drámai fogyásához. Tavaly szeptemberig Jessica 45 kilótól szabadult meg.

„Elmentem egy táplálkozási szakértőhöz, hogy rendbe tegye az étkezési szokásaimat. Most újra régi önmagam vagyok, és boldog vagyok, és sokkal több az energiám, a fogyás megfiatalított”

– nyilatkozta tavaly az egykori énekesnő.

A családja most összefogott az egykori színésznőért, aki heteket töltött egy Los Angeles-i pszichiátrián, miután meztelenül bolyongva találtak rá az utcán.

Jessica azonban álomalakja elérése után sem állt le a diétájával, mostanra tovább fogyott, és olyan sovány lett, hogy szerettei aggódni kezdtek érte. Jessica évekig súlyos testképzavarral küzdött, éppen emiatt aggasztó, hogy nem látja, már túllő a célon.

„A ruhái lógnak rajta, és az arca is beesett. Már nem is hasonlít önmagára. Jessica természetesen gömbölyded volt mindig is. Nem tűnik egészségesnek, hogy ilyen vékony”