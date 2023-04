Hollywood gyászolja a legendás színészt

81 éves korában meghalt Michael Lerner, a Mi a manó színésze. A szomorú hírt unokaöccse, Sam Lerner osztotta meg az Instagramon.

– írta a fotók mellé a Goldberg család ifjú színésze.

Michael Lerner halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Michael Lerner, a veteran character actor who received an Oscar nomination for his performance in “Barton Fink,” has died. He was 81. https://t.co/SiR7wM6sKl

— CNN (@CNN) April 9, 2023