Három hét után kiengedték a pszichiátriáról az egykori gyereksztárt

Kiengedték a pszichiátriáról Amanda Bynes egykori gyereksztárt, akit márciusban utaltak be a kórházba. Egy szemtanú úgy nyilatkozott a TMZ hírportálnak, hogy Amanda ruha nélkül leintett egy autót, és azt mondta a sofőrnek, hogy épp pszichotikus epizódja van, majd saját maga hívta a mentőket.

Egy bennfentes a TMZ-nek elmondta, hogy Amanda szülei, Lynn és Rick nagyon aggódnak lányuk egészségéért és jólétéért a legutóbbi megpróbáltatások után, de egyelőre nem tervezik ismét a gondnokságuk alá vonni.

Amanda Bynes has been released from the hospital after being placed on a psychiatric hold last month. https://t.co/k5J5j5jCJV

— NBC News (@NBCNews) April 12, 2023