Alig akart hinni a szemének! Egy popsztár lepte meg a metróaluljáróban éneklő férfit

A férfi még egy duettet is előadott a világhírű énekessel a New York-i metróállomáson.

A brit popsztár, Ed Sheeran brooklyni koncertje után kihasználta az alkalmat, hogy meglepjen egy helyi legendát, név szerint Mike Yungot, aki bár már kinőtte a New York-i metróállomások nyújtotta színpadot, és most ismét visszatért, hogy egy videót forgasson a helyszínen.

A 62 éves Yung éppen a brooklyni Church Street metróállomáson forgatott és Sheeran új, Eyes Closed című dalát énekelte, amikor a popsztár odalépett mellé és énekelni kezdte Mike-kal a slágert. Ekkor a férfi megfordult és örömében megölelte Sheerant, aki két a brooklyni Kings Theatre-be szóló koncertjeggyel is megajándékozta a helyi legendát.

„Bearanyoztad a napomat” – írta Yung az Instagramra kitett fotó és videó mellé.

Yung 2016-ban vírusként terjedt el az interneten videójával, amelyen a The Righteous Brothers Unchained Melody című dalát énekli egy New York-i metróállomáson. A férfi a hihetetlen fogadtatás hatására jelentkezett az America’s Got Talent tehetségkutatóműsorba, 2018-ban pedig stúdióalbumot adott ki.