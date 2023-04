Kiderült az ok, ez okozta Coolio halálát

Szeptember végén érkezett a hír: elhunyt a 90-es évek legendás rappere, Coolio. A tragédia után, több mint fél év elteltével derült ki, mi okozta a halálát. Az 59 éves rapper barátja otthonában esett össze, a kiérkező mentők már nem tudták megmenteni az életét. Coolio boldognak és egészségesnek tűnt élete utolsó napján – árulták el a zenész barátai.

Rapper Coolio’s cause of death revealed as fentanyl https://t.co/MvBHXVOts8 pic.twitter.com/uA3z0hZ983

— Eyewitness News (@ABC7NY) April 7, 2023