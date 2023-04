Elhunyt a legendás zenész

Az ABBA zenekar mély szomorúsággal jelentette be, hogy Lasse Wellander gitárosuk 70 éves korában váratlanul elhunyt.

„Lasse egy kedves és szórakoztató barát és kiváló gitáros volt. Kreativitása és tehetsége örökké velünk marad a zenéin keresztül. Elmondhatatlanul hiányozni fogsz, soha nem fogunk elfelejteni” – írta Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Anni-Frid (Frida) Lyngstad és Benny Andersson az ABBA tagjai.

Wellander 1974-ben csatlakozott az ABBA-hoz, miután Björn és Benny megkérdezte tőle, hogy lenne-e kedve gitározni az együttesben.

„Már akkor éreztem, hogy ez nagy dolog lesz. Még az egyszerű popszámok is nagyon jó minőségűek voltak. Az egyik első szám, amit felvettem velük, a Know Me, Knowing You volt. Szerintem még mindig ez a valaha volt legjobb dal”