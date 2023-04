Sztárok apró trükkjei, így tartják magukat fiatalon 40 felett

Lássuk azt a négy színésznőt, akik olyan hétköznapi trükkökben hisznek, amit bármelyikünk kipróbálhat.

Jennifer Lopez

Az 53 éves színész-énekesnő csodálatos formában van – lehengerlő külsejét olyan kitartó önfegyelemmel tudja megőrizni, amit sokunk megirigyelne. J. Lo ugyanis lemondott mindenről, ami ártalmas lehet az egészségére. Nem fogyaszt alkoholt, koffeint, természetesen nem dohányzik, és hetente négyszer edz. Emellett bármilyen korán is kell kelnie, mindig ügyel arra, hogy nyolc órát aludjon. A diétájában viszont nem mond le mindenről, változatosan étkezik, és gyakran fogyaszt étcsokoládét, ami egyébként tele van antioxidánsokkal. Csodaszere pedig az olíva olaj.

“Több krémmel is próbálkoztam már, olcsóbbal és drágábbal is, de rájöttem, hogy édesanyámnak van igaza, aki még kiskoromban mesélt nekem a természet csodaszeréről, az olívaolajról. Kívül-belül megszépít. Ez a titkom, a gyógyír mindenre.”

Jennifer Aniston

Az 54 éves színésznő tuti tippje nem más, mint a víz. Szerinte a megfelelő folyadékmennyiség biztosítása elengedhetetlen a szervezet számára, ha az ember szeretné elkerülni az érdes, élettelen bőrt és a sötét szem alatti karikákat.

“Nincs semmilyen különösebb szépségtitkom, de hihetetlen mennyiségű vizet iszom. Ez az egyetlen dolog a világon, amiről valóban látom, hogy komoly hatással van a bőrömre. Ha nem iszom eleget, kiszáradok és nyűgössé is válok. A víz nagyon is működik!”

Merly Streep

Hollywood talán legelismertebb színésznője immár 73 éves, és soha nem feküdt kés alá. Ő egyszerűen a kiegyensúlyozott életvitelre esküszik, és a belső béke megteremtésére. A színésznő naponta meditál, mert szerinte ez a legjobb módja a ránctalanításnak. Meryl Streep csak friss bio ételeket fogyaszt, és ő is lemondott az alkoholról. Szinte minden nap úszik legalább fél órát, azután pedig szaunázik. A szaunázás egyébként csodásan méregtelenít, kitisztítja a pórusokat, és rugalmasabbá teszi a bőrt, vallja a színésznő. Ezen kívül nagyon ügyel arra, hogy a forgatásokon ne viseljen túl sok alapozót, helyette a hidratáló, színezett krémeket részesíti előnyben.

Reese Witherspoon

A Doktor Szösziként is ismert 47 éves Reese szinte semmit sem öregedett az utóbbi 20 évben. Vajon hogy csinálja? A trükkje nem más, mint a gyümölcsös arcpakolás. Szerinte a leghatékonyabb bőrápoló szerek a legtermészetesebb összetevőkből származnak. Egyébként a citrusfélék és a bogyós gyümölcsökből készült arcpakolások tele vannak vitaminokkal, antioxidánsokkal, melyek mind serkentik a sejtek regenerálódását.

Helen Mirren

A 77 éves színésznő pár száz forintos kozmetikai termékre esküszik a mindig fiatalos Helen Mirren. A színésznő nem költ sem százezreket, de még tízezreket sem csodakrémekre, ő a ricinusolajban hisz.

“Ezt használom a hajamon, de csak nagyon keveset. Ápolom vele a körmeimet, de még a bőrömet is. Ez egy fantasztikus dolog, hiszen egy csepp a hajra, és szikrázó fényt kölcsönöz neki és a tincseket is szétválasztja, de a szemöldökömön és a szempilláimon is kizárólag ezt használom.”