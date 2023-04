El sem hiszi, kinek a tehetséges lánya a 32 éves énekesnő

Az 1980-as évek legendás zenei duójának énekesnőjének lánya anyja nyomdokaiba lépett.

Annie Lennox gyönyörű 32 éves lánya, Lola örökölte édesanyja zenei tehetségét, most jelent meg debütáló középlemeze Dreamer címmel.

Lola már korábban kiadta a lemez címadójaként szolgáló dalt, amelynek producere Grammy-díjas édesanyja és barátja, Braeden Wright volt. A középlemez öt számot tartalmaz, amelyek mindegyikét Lola írta.

Annie Lennox lánya hétéves korában kezdett el zongorázni, de hamar kiderült, hogy énektehetsége túlszárnyalja a hangszerek iránti kötődését, és pár évvel később felvételt nyert a Royal Academy of Music énekkarába.

A 32 éves szőke szépség napokkal azután adta ki új lemezét, hogy az Eurythmics-duó másik tagjának, Dave Stewartnak a lánya Kaya az American Idol tehetségkutatóban lépett fel édesapja kíséretével. A fiatal tehetség a This Tattoo című saját dalát adta elő, amelyet édesapjával közösen írtak.

Az Eurythmics Annie Lennox-szal és Dave Stewarttal olyan slágereket adott a világnak, mint a Sweet Dreams, a Love Is a Stranger vagy a Here Comes The Rain Again. Stewart 1980-ban alapította az Eurythmicset Annie Lennoxszal. Első albumuk – az In the Garden – 1981-ben jelent meg, de a hírnévre még két évet vártak, amikor is kiadták az 1983-as Sweet Dreamst, amely világsláger lett, a rádiók rendszeresen játsszák a mai napig, a közösségi oldalak pedig időről időre újra felkapják.