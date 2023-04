Tom Hanks nélkül talán sosem lett volna Bazi nagy görög lagzi

A színész és felesége fontos szerepet játszott benne, hogy elkészülhetett a Bazi nagy görög lagzi, Rita Wilson ráadásul második részben.

Elkészült a Bazi nagy görög lagzi 3., pedig sokan már azt hitték, a 2016-os második rész után búcsút mondhatnak a kedvelt szereplőknek. A romantikus vígjáték folytatása nem az érdeklődés hiánya miatt váratott ilyen sokat magára, már három éve elstartolhatott volna a forgatás, de közbejött a világjárvány.

„Mi független produkció vagyunk, ezért teljesen betett nekünk a pandémia – magyarázza az álláshalmozó Nia Vardalos, aki a film főszereplője, forgatókönyvírója és rendezője. – A nagy stúdiófilmek megfelelő biztosítást tudtak kötni a koronavírus alatt is, de a hozzánk hasonló kicsikkel nem szerződnek a biztosítók, ezért várnunk kellett, amíg lecseng a járvány.”

Természetesen a harmadik rész is romantikus vígjáték, de már a fiatalokat célozza Ámor a nyilával, bár az érettebb korosztály képviselőit sem kerüli el a szerelmi láz. A most már hatvan év feletti Toula (Vardalos) és hasonló korú férje (John Corbett) szerelmi civódásai helyett a lányuk (Elena Kampouris) életének romantikus viharai állnak a középpontban. A korábbi találgatásokkal ellentétben a filmet nem a szerelem városában, Párizsban forgatták, hanem Athénban és környékén, hiszen ismét görög lagziról van szó.

A film producerei között, ahogy az előző két alkalommal is, ott van Tom Hanks és felesége, a görög származású Rita Wilson is. Annak idején Hanksék látták meg Nia Vardalos egyszemélyes színpadi művében a nagy lehetőséget, és egyengették útját a vászonig. Mrs. Hanks szerepelt is az előző részben. Vardalost Oscarra jelölték az első film forgatókönyvéért.