Ők a legjobban utált hollywoodi sztárok, lehetetlen velük együtt dolgozni

Annak a ténynek, hogy a rajongók mennyire imádnak egy színészt, sokszor nem sok köze van ahhoz, hogy ugyanazt a sztárt a szakma, vagyis a rendezők, producerek és a többi színész már nagyon nehezen tudja elviselni.

Ahhoz pedig, hogy valaki elnyerje az Oscar-díjat Hollywoodban, nem csupán tehetségesnek, de alázatosnak is kell lennie. Tisztelnie kell a kollégákat, és a szívét-lelkét bele kell adnia a munkába. Ezek a színészek bár nagy sikerű filmekben játszottak főszerepeket, nem véltelen, hogy a hőn áhított szobrot mégsem tudták eddig hazavinni.

Katherine Heigl

Katherine Heigl színésznő Fotó: EPA/PAUL BUCK

Igazán nehéz elhinni, hogy a Grace Klinika, a Csúf igazság és a Felkoppintva jó humorú sztárjával nehéz lenne együtt dolgozni, azonban néhány múltbéli nyilatkozata miatt megbélyegezték. Ha visszatekintünk, egészen pontosan datálható, mikor is kezdett kialakulni ez a kép Heiglről, hiszen óriási port kavart, amikor A Grace Klinikában nyújtott alakításáért Emmy-díjra jelölt színésznő egyszerűen visszalépett a jelöléstől, ugyanis szerinte semmi maradandót nem nyújtott a szériában, majd az orvossorozat rendezőjét többször is hibáztatta, amiért napi 17 órát dolgoztatja őt és kollégáit, s minderről a sajtóban valótlanságot állít. Ezen eredeti ok azóta persze a homályba veszett, csak annyi maradt meg belőle filmes berkekben, hogy a színésznő problémás és nehéz vele együtt dolgozni, aminek a hatását a mai napig is érzi

Edward Norton

Edward Norton (MTI/EPA/Claudio Onorati)

Nortonnak hatalmas jövőt jósoltak a filmiparban, hiszen még nagyon fiatalon, az első nagy szerepéért, a Legbelső félelem című filmbeli alakításáért elnyerte a Golden Globe-díjat. Érthetetlen, hogy ez a kiváló színész, aki szinte csak sikeres remekművekben játszott, mint például az Amerikai Historia X, a Birdman, vagy a Harcosok klubja, miért nem kapott még sohasem Oscart. A válasz olyannyira egyszerű, hogy hiába őstehetség Norton, sok rendező és producer nagyon arrogánsnak és pökhendinek tartotta a forgatáson való viselkedéséért. Állítólag az is többször előfordult, hogy a színész kioktatta a rendezőt, hogy szerinte, mit kéne máshogy csinálnia, utóbbi pedig végzetes hibának minősül a színészi pályán.

Helena Bonham Carter

Helena Bonham Carter (Fotó: MTI/EPA/Will Oliver)

A különleges karakterű színésznő mindig is kilógott a hollywoodi sorból. Bár olyan nagy filmekben nyújtott zseniális alakítást, mint a Sweeney Todd, a Harcosok klubja, A Harry Potter-filmek, vagy talán a legnagyszerűbb mind között, Franco Zeffirelli Hamletjében Ophelia szerepe, mégsem kapott még soha Oscar-díjat. Egyesek szerint, ez a színésznő különcsége és zárkózottsága miatt van, mivel nem nagyon szeret megjelenni a stábbulikon, sem más, a filmmel kapcsolatos rendezvényeken és sajtótájékoztatókon. Hiába, a filmipar is olyan, mint minden más szakma, ha nem vagy jóban mindenkivel, bármilyen tehetséges is vagy, nem fogsz előrébb lépni a ranglétrán.

Johnny Depp

Johnny Depp (Fotó: MTI/EPA/NEIL HALL)



Bár a Golden Globe-díjas, 59 éves legendás színészt már háromszor is jelölték az Oscárra, talán nem véletlen, hogy máig sem sikerült azt elnyernie. Johnny Depp már számtalanszor bebizonyította a világnak, hogy a musical színésztől, a hősszerelmesen át, az ügyetlen félénk sráctól kezdve a félelmetes pszichopatáig bármilyen karakter bőrébe képes belebújni, valamiért mégsem szeretik őt túlzottan a szakmában. Ennek az egyetlen oka az, hogy Depp éppolyan bohém a való életben, mint egyes megformált karakterei a filmjeiben. Angelina Jolie kifejezetten panaszkodott rá Az utazó (The Tourist) című film forgatása alatt, hogy a színész többször is másnaposan és ápolatlanul érkezett meg a forgatásra, amit Depp sem hagyott szó nélkül, mert ő erre primadonnának nevezte Jolie-t, aki a sminkjével volt végig elfoglalva.