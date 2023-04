Az eredeti szereplőkkel készül az egyik legnépszerűbb animációs mesefilm folytatása

Az Illumination vezérigazgatója és alapítója, Chris Meledandri a hét elején bejelentette, hogy a Dreamworks stúdióval együttműködve a Shrek franchise újraindítását tervezik az eredeti szinkronszínészekkel, Mike Myersszel, Eddie Murphy-vel és Cameron Diazzal.

‘Shrek 5’ is officially in the works with the original voice cast in talks to return:

“We anticipate the cast coming back. Talks are starting now, and every indication that we’ve gotten is there’s tremendous enthusiasm on behalf of the actors to return,” pic.twitter.com/iWNuSIrrpB

— Pop Crave (@PopCrave) April 4, 2023