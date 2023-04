Egyre kellemetlenebb tünetei vannak a betegségének, véget érhet a popsztár karrierje

Lewis Capaldi három évvel ezelőtt üstökösként robbant be a köztudatba Someone You Loved című dalával. A 26 éves skót énekes köztudottan Tourette-szindrómával küzd, ami megnehezíti számára a zenélést, főleg a koncerteken való fellépését.

– mondta Lewis a Times of Londonnak adott interjúban.

A Tourette-szindróma egy olyan rendellenesség, amely ismétlődő mozdulatokat vagy nem kívánt hangokat – úgynevezett tikkeket – okoz, amelyeket nem lehet könnyen kontrollálni. Kezelhető, de nincs ismert gyógymód.

Az énekes megjegyezte, hogy tikkjei mostanában „eléggé elfajultak”, és ezek főleg a színpadon állva jönnek elő.

Fans finish the song for Lewis Capaldi as he struggles with Tourette’s, this was beautiful to watch ❤️ pic.twitter.com/GLh77zPv7M

— Your Positive News (@yourpositivenws) February 23, 2023