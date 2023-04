Nagy dobbásra készül a Bikini, a zenekarnak minden erejére szüksége lesz

A zene és a sport is fontos szerepet játszik D. Nagy Lajos életében. A Bikini énekese a Duna kívánságműsorában, az Önök kértékben arra is visszaemlékezett, hogyan csatlakozott az együtteshez.

Nagy Lajos 1985-ben csatlakozott a Bikini együtteshez. „Amikor Németh Alajos felkért, hogy legyek a frontemberük, nem gondolkodtam, hogy elvállaljam-e. Ismertem a zenekar tagjait, tudtam, hogy nagyon jó zenészek, és velük meg tudom valósítani elképzeléseimet” – mondta D. Nagy Lajos az Önök kérték műsorvezetőjének, Bényi Ildikónak. Életében mindig is fontos szerepet játszott a zene, és ahhoz hogy az elmúlt évtizedek színpadi tempóját bírja, így 70 felett is rendszeresen sportol, hogy állóképességét és egészségét megőrizze. „Az elmúlt harminc évben folyamatosan tudtam tartani a súlyomat, ami a sportnak köszönhető. Hetente négyszer speciális edzést végzek” – mondta, emellett kiemelte, a zene mellett a sport is nagyon fontos az életében.

A megfelelő edzettségre szüksége is lesz az énekesnek, hiszen a Bikinivel nagy dobásra készülnek. Ennek részleteiről is beszélt az Önök kérték adásában, amely újranézhető a műsor Médiaklikk-oldalán.

