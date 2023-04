Tragikusan fiatalon távozott Kurt Cobain, a Nirvana frontembere

Gyermekkori traumáit élete végéig magával hordozó Kurt Cobain huszonkilenc évvel ezelőtt, 1994. április 8-án, tragikusan fiatalon távozott az élők sorából. A legendás Nirvana zenekar frontembere és dalszövegírója halálával kapcsolatban a mai napig számos teória kering, sok rajongója még most sem hiszi, hogy a grunge koronázatlan királya huszonhét évesen öngyilkosságot követett el.

Kurt Cobain 1967-ben az Egyesült Államokban, a Washington állambeli Aberdeenben látta meg a napvilágot. Miután szülei kiskorában elváltak, egyre inkább befelé fordult, egyetlen örömforrása az ajándékba kapott gitárja volt. Iskolába járni nem szeretett, a festészet és az éneklés vonzotta.

Az öngyilkosság gondolata már gyerekként foglalkoztatta – két nagybátyja és egyik nagyapja is eldobta magától az életet. Tizennégy éves korában videót készített Kurt véres öngyilkosságot követ el címmel, és gyakran mondogatta a barátainak: „Szupersztár zenész leszek, aztán megölöm magam, és a dicsőség lángja fog övezni.”

1982-ben elhagyta otthonát, egyik rokonától a másikig vándorolt, nemegyszer híd alatt vagy várótermekben aludt. Az iskolát abbahagyta, punkkoncertekre kezdett járni, majd a Melvins nevű együttes mindenese lett. 1985-ben Fecal Matter néven együttest, alapított, néhány hónap múlva Krist Novoselic basszusgitárossal összehozták a Nirvanát. Az együttes a dobosok egész sorát fogyasztotta el, mígnem 1990-ben rátaláltak Dave Grohlra, aki jelenleg a 2012-ben öt Grammy-díjat besöprő Foo Fighters énekes-gitárosa.

Dave Grohl, Kurt Cobain és Krist Novoselic, a Nirvana együttes tagjai a németországi Frankfurtban, 1991. november 12-én. (Fotó: Paul Bergen/Redferns)

A Nirvana 1989-ben három nap alatt vette fel Bleach című első albumát. A korongon már a punk, a heavy metal és az indie rock elemeiből összeálló grunge hallható. Az áttörést 1991-ben a Nevermind című album megjelenése hozta meg. A lemez (amelyről a Smells Like Teen Spirit című dal kislemezen is siker lett) vezette a Billboard slágerlistáját, több mint 30 millió példány fogyott belőle, és rendre minden idők legjobb albumai közé választják.

Népszerűségük növekedése félelemmel töltötte el Cobaint, aki a hatalmas koncerttermeknél, stadionoknál jobban szerette a kis klubok meghittségét. Az 1990-es évek elejétől a folyamatos turnézás, a média állandósult figyelme és gyomorpanaszai miatt heroint kezdett használni. Mindez nem sokat segített, mániás depressziója súlyosbodott, a drogot többször is túladagolta.

1992-ben feleségül vette Courtney Love-ot, a Hole együttes énekesnőjét, lányuk született. Úgy látszott, egyenesbe jön. A kapcsolat azonban egyre viharosabbá vált, Cobain a banda tagjaival is egyre távolságtartóbb lett. A Nirvana harmadik, egyben utolsó lemeze, az In Utero 1993-ban jelent meg, és bár slágerek ezen is akadtak, már nem aratott átütő sikert, mint a Nevermind.

Kurt Cobain felesége, Courtney Love és kislányuk, Frances Bean az MTV díjátadóján Los Angelesben 1993. február 9-én. (Fotó: Vinnie Zuffante/Getty Images)

Egy túladagolás után megpróbálkozott az elvonókúrával, de a kezelést nem csinálta végig, megszökött a klinikáról. Hollétéről napokig nem tudtak, holttestét 1994. április 8-án fedezték fel seattle-i otthonában. A hivatalos vizsgálat szerint április 5-én lőtte fejbe magát. Szervezetében drogot és gyógyszereket is kimutattak, de a halála körüli bizonytalanságok azóta is vitákra adnak okot.

Az érzékeny zenész nem tudta elviselni a rászakadt sikert, úgy érezte, hogy nem tud hiteles maradni – ez olvasható ki hátrahagyott leveleiből –, pedig a Nirvana szédületes karrierje egyértelműen az ő tehetségének volt köszönhető.

Halálával bekerült a 27-esek klubjába, vagyis a huszonhét éves korukban, gyakran rejtélyes körülmények között meghalt rock- és blueszenészek – Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison – közé. Sok rajongója a mai napig nem hiszi el, hogy egykori példaképük öngyilkos lett, emiatt az interneten vad, gyilkosságról szóló elméletek keringenek.

Kurt Cobain a Nirvana New York-i koncertjén. (Fotó: Kevin Mazur/WireImage)

Korábban Richard Lee seattle-i újságíró 55 fotót akart közzétenni Cobain halálának helyszínéről annak bebizonyítására, hogy az énekes nem önkezével vetett véget az életének, hanem meggyilkolták. A fotókat a washingtoni fellebbviteli bíróság döntése miatt máig nem hozhatták nyilvánosságra.

Húsz évvel később Brett Morgen dokumentumfilmes az HBO produkciójában Cobain: Montage of Heck címmel filmet készített a zenészről. Ez volt az első olyan film Cobainről, amely családja közreműködésével született, egyik producere lánya, Frances volt. A film készítésekor az alkotó egy bérelt széfben korábban sohasem hallott felvételeket, 200 órányi ki nem adott hanganyagot és több mint négyezer oldalnyi írást talált, ami segített megfesteni egy olyan művész bensőséges portréját, aki egyébként ritkán fedte fel magát a média előtt. A filmet 2015-ben a Sundance Fesztiválon mutatták be.

A kiemelt képen Kurt Cobain a Nirvanával az MTV Unplugged felvételén a New York-i Sony stúdióban 1993. 11. 18-án. (Fotó: Getty Images)