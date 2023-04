Az utcán késelték halálra a 43 éves dúsgazdag techmogult

A kaliforniai San Franciscóban halálra késelték Bob Lee technológiai vezetőt, a Cash applikáció alapítóját és a Square korábbi technológiai igazgatóját.

A Cash mobilfizetési szolgáltatást létrehozó applikáció alapítóját, Bob Lee-t halálosan megkéselték San Franciscóban, a techmogul holttestét barátai azonosították.

Cash App creator Bob Lee, 43, killed in San Francisco stabbing: reports https://t.co/F0gZVpXQqO pic.twitter.com/uBRU7chxEI — New York Post (@nypost) April 5, 2023

A 43 éves férfire kedden hajnali fél háromkor késsel támadtak rá a San Franciscó-i rendőrség jelentése szerint. Az orvosszakértő hivatalosan még nem azonosította az áldozatot, azonban Lee barátai megerősítették a lapoknak, hogy a techmogult késelték halálra.

Bobot életveszélyes állapotban szállították kórházba, de az életét nem tudták megmenteni.

Szerda reggelig nem történt letartóztatás a késeléssel kapcsolatban. Az esetet továbbra is vizsgálják.

Lee a San Francisco-i székhelyű MobileCoin kriptovaluta-vállalat termékigazgatója volt. Korábban a Google-nél dolgozott a világ legelterjedtebb operációs rendszerét, az Androidot kifejlesztő csapatban.

A techmogul alapította a Present közösségi hálózatot is, és más cégekbe is befektetett, illetve tanácsadóként is tevékenykedett, köztük a Figma, a Clubhouse, a Beeper és a Faire vállalatoknál.