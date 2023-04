Felkészült a legrosszabbra a fiatal színész, előre tudja, mi történik majd vele

Sajtóhírek szerint a 39 éves ausztrál színész a jövőben kevesebb felkérést vállal el, napjai pedig korántsem lesznek olyan sűrűek, mint eddig.

„Hemsworth jelenleg négy projekten dolgozik. Nemsokára Thorként tér vissza a Bosszúállók folytatásában, emellett a készülő Hulk Hoganről szóló életrajzi filmben is láthatjuk. A tervei szerint ezek után kicsit visszavesz a tempóból és nem vállal sok szerepet, miután kiderült, hogy idősebb korában Alzheimer-kóros lehet” – tudta meg a Page Six című bulvárlap.

A színész egyébként a Vanity Fair magazinnak nemrég leszögezte, hogy a visszavonulás szóba sem jöhet nála, a jelek szerint azonban mégis ebbe az irányba tarthat.

Chris Hemsworth ‘taking on fewer acting roles’ after discovering he is predisposed to Alzheimer’s https://t.co/ZLtbs92xe9

— Daily Mail US (@DailyMail) April 2, 2023