Russell Crowe szíve összetört, teherautó gázolta halálra kiskedvencét

A Gladiátor 58 éves sztárja csütörtökön Twitteren osztotta meg a szomorú hírt egy Louisról készült fotóval, miszerint szeretett kiskutyája elhunyt egy autóbaleset következtében.

This is Louis the Papillion.

16 months old.

Tiny, cheeky, brave. He won my heart.

Unfortunately today, on the second anniversary of my fathers passing, Louis was hit by a truck.

We tried to get him to the vet, but he died in my arms while I was telling him how much we loved him. pic.twitter.com/zIwzUz8Ljx

— Russell Crowe (@russellcrowe) March 30, 2023