Ez már sok! Mindenki Brooklyn „séf” Beckhamen gúnyolódik

David Beckham legidősebb fiának, Brooklynnak az újabb receptjén gúnyolódik az internet.

Brooklynt néhány évvel ezelőtt egy videóban arról kérdezték, hogy mi a foglalkozása, ami miatt megengedhet magának egy csúcskategóriás McLaren P1 sportautót. A sztárfocista fia erre nemes egyszerűséggel rávágta, hogy séf, és igyekszik a világ legjobbja lenni.

Brooklyn Beckham is roasted by fans who spot wine stopper in his food https://t.co/TO9LTV9YDy — Daily Mail Online (@MailOnline) March 30, 2023

Nos, Brooklyn valóban próbálkozik a konyhában, inkább kevesebb sikerrel, de azt senki nem hiszi el neki, hogy a luxusjárgányokat szakácsfizetésből veszi, sokkal inkább gazdag apukája, vagy szintén dúsgazdag felesége állhat a vásárlás hátterében.

Szó, mi szó Brooklyn valóban rövid főzős videókkal szórakoztatja követőit a közösségi oldalain, de abban mindenki egyetért, hogy magát séfnek titulálni, erős túlzás.

A 24 éves fiatal a minap egy bolognai spagettivel ügyködött, miközben nemrég mentett kutyusát, egy babahordozóban a mellkasa előtt tartotta. A Mogyoró névre hallgató kiskedvenc kíváncsian szaglászta az illatokat, kiváltképp a darált marhahús belekerülésekor.

A rajongóknak a fotókon rögtön szemet szúrt, hogy Beckham miután beleöntötte a receptben előírt vörösbor mennyiséget, az üveg parafadugóját is a szósz közé, amit többen is epésen megjegyeztek. Sokan amiatt is felszólaltak, hogy Brooklynnak nem kellene ennyire közel tartania az ebet a fortyogó ételhez, mert balesetveszélyes és az sem túl egészséges, ha kutyaszőr keveredik az ennivalóba.

Brooklyn később egy cikkre hivatkozva magyarázta el, hogy azért került bele a parafadugó a fazékban rotyogó ételbe, mert puhítja a húst, ám a szöveg azt írja, hogy a borosdugó legfeljebb a poliphús állagának javítására alkalmas.

Nem ez az első alkalom, hogy a rajongók a kommentekben köszörülik a nyelvüket az ifjú szakácson. Brooklyn nemrég szarvasgombás tésztát főzött, amihez a következőket írta: „Az én konyhámban nincs olyan, hogy túl sok szarvasgomba.”

A szarvasgomba egy igen drága összetevője a gasztronómiának, kilós ára 25 000 és 500 000 forint között mozog, de a gomba bizonyos fajtái a másfél millió forintos árat is elérik.

Beckham követőit felháborította a sztárcsemete pazarlása. „Bárcsak megengedhetném magamnak én is azt, hogy nincs olyan, hogy túl sok szarvasgomba…”

Mivel nem ez volt Brooklyn első receptje, ami kiverte a biztosítékot az interneten, és minden bizonnyal nem is az utolsó, kíváncsian várjuk, legközelebb milyen ínycsiklandó finomsággal sokkolja közönségét a közösségi médiában.