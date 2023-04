A Twin Peaks szépségét tönkre tette a plasztika, szinte teljesen felismerhetetlen

Hatalmas port kavart a Lara Flynn Boyle-ról készített lesifotó, amelyen olyannyira felismerhetetlen a színésznő, hogy már az is csoda, ha a fotós egyáltalán tudta, kire kattint el egy fél memóriakártyányi tárhelyet.

Lara Flynn Boyle looks unrecognizable on 53rd birthday https://t.co/wUpHLXEBdC

Persze nem volt felesleges a sok képkocka elkészítése, hiszen a Twin Peaks egykori szépségéről készült fotóknál jobb elrettentő anyagot elképzelni sem tudnánk. A gazdagok és szépek világában mindenki az öregedés ellen küzd, ami sok esetben rosszul sül el.

New York, 2006. május 2.

Lara Flynn BOYLE amerikai színésznõ megérkezik a Land of the Blind címû filmje különvetítésére az 5. Tribeca Filmfesztiválon New Yorkban 2006. május elsején. (MTI/EPA/PETER FOLEY)