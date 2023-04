Meglepetés koncertet adott egy repülőgép utasainak a világhírű énekes

A Londonból Los Angelesbe tartó járat utasai nem kis meglepetésben részesültek, amikor hirtelen egy popsztár rögtönzött nekik minikoncertet.

A skót énekes, Lewis Capaldi a British Airways egyik járatán utazott, amikor úgy döntött, hogy szerenádot ad az utasoknak, és elénekel egy dalt a hamarosan megjelenő új albumáról, a Broken By Desire To Be Heavenly Sentről.

Singer Lewis Capaldi gives surprise performance on British Airways flight https://t.co/UpQvxAEBFk pic.twitter.com/fuDzaT4iR3 — New York Post (@nypost) March 30, 2023

A repülőn utazó embereket teljesen megdöbbentette, amikor az énekes egy italos kocsival ment végig a folyosón frissítőket osztogatva, majd gitárt ragadott és énekelni kezdte új dalának, a Wish You The Bestnek néhány sorát.

Miután véget ért a rögtönzött minikoncert, Lewis viccesen megjegyezte: „Elnézést, hogy megzavartam az útjukat, ha nem tudnák, a nevem Ed Sheeran.”

A járat utasai szinte egytől egyig előkapták a telefonjaikat, hogy megörökítsék a nem mindennapi előadást, amiről Lewis Capaldi maga is megosztott az Instagram oldalán egy videót.

Az énekes jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, hogy megkezdje eddigi legnagyobb, teltházas észak-amerikai turnéját, majd augusztustól visszatér Európába, hogy útnak indítsa koncertsorozatát az Egyesült Királyságban is.

