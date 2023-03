Még csak pár hónapja ismerik egymást, Lana Del Rey máris igent mondott

Az énekesnő arcáról le sem lehet törölni a boldogságot.

Féltérde ereszkedett szerelme Lana Del Rey előtt. A 37 éves énekesnő igent mondott párjának, Evan Winikernek, a szenzációs gyűrűt pedig elősör a Billboard Women in Music díjátadó vörös szőnyegén mutatta meg a rajongóknak.

The scoop on Lana Del Rey’s highly symbolic engagement ring from Evan Winiker https://t.co/pe9rdz2rrI pic.twitter.com/YFDyV3xckG — Page Six (@PageSix) March 30, 2023

Lana, aki nemrég adta ki kilencedik stúdióalbumát Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd címmel, a legnagyobb titokban tartotta kapcsolatukat a nyilvánosság előtt, de úgy tudni, hogy románcuk csupán néhány hónappal ezelőtt kezdődött.

Az énekesnőhöz hasonlóan, Evan is sikeres karriert tudhat magáénak. Több mint tíz évig volt tagja a Steel Train együttesnek, de turnézott a The Fray és a Silversun Pickups zenekarokkal is. Jelenleg zenei menedzserként dolgozik olyan ügyfelekekel, mint MAX, Daya, Disco Biscuits vagy Skyler Stonestreet.

Nem ez az első alkalom, hogy megkérték Lana Del Rey kezét. 2020-ban akkori kedvese, Clayton Johnson szintén feltette a nagy kérdést az énekesnőnek, azonban nem sokkal később szakítottak.